«Арсенал» — «Вильярреал»: прогноз Кирилла Дементьева на встречу Лиги Европы

Футбольный комментатор, амбассадор БК «Фонбет» Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Арсенал» — «Вильярреал» в рамках 1/2 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.10.
«В паре «Арсенала» и «Вильярреала» я вижу примерное равенство сил. Первый матч противостояния это нам подтвердил. Главный козырь «Вильярреала» — это, наверное, тренер. Унаи Эмери как никто другой лучше знает, как проводить матчи Лиги Европы. Плюс здесь есть запас благодаря победе в первом матче.
Другое дело, что «Арсенал» в паре против чехов доказал, что может здорово проводить ответные матчи, невзирая на то, где они — дома или на выезде. Другое дело, что «Вильярреал» — это не чешский клуб и пробиваться через его оборону будет гораздо труднее. Тем не менее я думаю, что матч снова получится достаточно открытым. Нынешний «Арсенал» известен Унаи Эмери не понаслышке. Я бы предложил ставку — тотал больше 2.5 гола и обе команды забьют», — сказал Дементьев.
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