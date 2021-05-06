«Арсенал» — «Вильярреал»: прогноз Александра Вишневского на встречу Лиги Европы

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Вильярреал».



Ставка: гол Морено за 3.00.



«Вильярреал» из маленького городка из окрестностей Мадрида, где живут порядка 30 тыс человек. Так вот такая команда прославилась на всю Европу и сейчас идет к первому своему трофею. Эта команда ничего никогда не выигрывала. Она не побеждала в чемпионате Испании, даже Сегунду никогда не выигрывала.



Четыре раза команда пробивалась в полуфиналы еврокубков, но каждый раз чего-то не хватало, чтобы выйти в финал. Формально «Вильярреал» в 2005 году выигрывал Кубок Интертото, обыграв на своем пути и «Спартак», и «Атлетико». Причем тогда в этом турнире было много неплохих команд, но в целом этот турнир был полным отстоем. Это не тот трофей, которым можно хвастаться. «Вильярреалу» нужен настоящий трофей, команда грезит им.



Есть Лига Европы, где не играют «Реал», «Атлетико», «Барселона», зато есть в команде Унаи Эмери, который несет команду к победе и сыграет на стадионе, где Унаи Эмери не очень был счастлив и не смог добиться с «Арсеналом» ничего существенного. Эмери может добиться успеха с «Вильярреалом» в Лиге Европы, которую он выигрывает постоянно.



В ответной игре «Арсенал» устроит победа со счетом 1:0. Когда «Вильярреал» понимает, что такая победа выбивает его из турнира, то, конечно же, не будет играть на 0:0, а будет выкладываться по полной программе. Испанцы будут стараться забить в Лондоне и забьют.



В блистательной форме находится форвард «Вильярреала» Жерар Морено. Его команда постепенно по ходу сезона прибавляла в атаке, создавала много моментов. Морено сейчас в огне и забивает очень много голов.



Пусть в первой игре он не забил, но отдал голевой пас, но во второй игре Морено уже должен отметиться. Моя первая ставка — это гол Морено, причем штатного пенальтиста. Я был приятно удивлен коэффициентом 3,0 на гол Морено. По десятибалльной системе оценивают на 8 то, что «Вильярреал» забьет», — сказал Вишневский.

«Арсенал» — «Вильярреал». Прогноз: Эмери сделает всё, чтобы Артету уволили побыстрее В пяти последних домашних матчах «Арсенал» не выигрывал. А ничьей для финала Лиги Европы точно не хватит.