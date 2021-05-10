«Спартак» — «Химки»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата России «Спартак» — «Химки».



Ставка: победа «Спартака» с форой (-1,5) за 1.93.



«Спартак» в текущем сезоне выступает нестабильно – команда не смогла удержать первое место и сегодня расположилась на третьей позиции. За 28 туров десятикратный чемпион России записал на свой счет 16 побед, при этом пять поединков завершил миром.



Завершили свои выступления «красно-белые» в Кубке России, где не справились с «Динамо». После двух поражений подряд «народная команда» обыграла ЦСКА (1:0) и «Арсенал» (2:1).



После провала на старте сезона РПЛ, который принес поклонникам подмосковного клуба серию поражений, «Химки» нашли свою игру. За 28 поединков текущего первенства в активе гостей 13 успешных дуэлей и пять ничьих, что принесло 44 очка и восьмое место в турнирной таблице.



После поражения от «Ахмата» (1:3) «красно-чёрные» обыграли «Динамо» (1:0) и «Урал» (1:0).



В этой игре у «Спартака» есть очень серьезная мотивация, в отличии от гостей, которым уже ничего не светит. Ожидаю, что московский клуб добудет уверенную победу за счет класса и огромного желания», — сказал Мостовой.

«Спартак» — «Химки». Прогноз: «Динамо» помогло красно-белым. Осталось не начудить Красно-белые пропустили в 11 из 12 последних туров РПЛ. Похоже, без приключений не обойтись.