«Спартак» — «Химки»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата России «Спартак» — «Химки».
Ставка: победа «Спартака» с форой (-1,5) за 1.93.
«Спартак» в текущем сезоне выступает нестабильно – команда не смогла удержать первое место и сегодня расположилась на третьей позиции. За 28 туров десятикратный чемпион России записал на свой счет 16 побед, при этом пять поединков завершил миром.
Завершили свои выступления «красно-белые» в Кубке России, где не справились с «Динамо». После двух поражений подряд «народная команда» обыграла ЦСКА (1:0) и «Арсенал» (2:1).
После провала на старте сезона РПЛ, который принес поклонникам подмосковного клуба серию поражений, «Химки» нашли свою игру. За 28 поединков текущего первенства в активе гостей 13 успешных дуэлей и пять ничьих, что принесло 44 очка и восьмое место в турнирной таблице.
После поражения от «Ахмата» (1:3) «красно-чёрные» обыграли «Динамо» (1:0) и «Урал» (1:0).
В этой игре у «Спартака» есть очень серьезная мотивация, в отличии от гостей, которым уже ничего не светит. Ожидаю, что московский клуб добудет уверенную победу за счет класса и огромного желания», — сказал Мостовой.
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