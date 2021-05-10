«Спартак» — «Химки»: прогноз Евгения Ловчева на матч 29-го тура РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Химки».
Ставка: победа «Спартака» за 1.32.
«Спартак» борется с «Локомотивом» за вторую путевку в Лигу чемпионов. И мне кажется, что «железнодорожники» как-то посолиднее выглядят, несмотря на то, что они крупно проиграли в Санкт-Петербурге.
«Спартак» мотает то в одну, то в другую сторону. Он выдает то хорошие матчи, то не слишком неудачные. Да, у команды есть атака. Но и «Химки» с приходом Игоря Черевченко как заиграли! Я недавно общался с Юрием Семиным. Он говорит: «Я думаю, что Черевченко и Леонид Слуцкий – два хороших российских тренера. А мы все равно привозим иностранцев. А надо бы обратить внимание на этих тренеров».
После назначения Черевченко «Химки» лучше заиграли в обороне, в атаке. Да и вообще команда стала неуступчивой, солидной. Но я думаю, что «Спартак» победит, потому что ему больше нужны эти три очка. Ну и они играют на своем поле. Будет праздник, придет много народу, который ждет от них попадания в Лиге чемпионов.
Но мне кажется, что «Спартак» пропустит хотя бы один гол. Оборона красно-белых всегда позволяет соперника отличаться. Как только стандарт у ворот москвичей, то это 50%, что будет гол.
Также мне кажется, что «Спартак» победит в первом тайме. Вот эта близость Лиги чемпионов, разговоры о новом тренере, которые на 100% уже присматривается к команде, они заставят команду шевелиться. Одним игрокам нужно продлевать контракты, другим – возвращаться из аренды. Само собой, все они будут стараться. Поэтому я думаю, что «Спартак» победит. Получится победа вымученной или нет, я не знаю», — сказал Ловчев.
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