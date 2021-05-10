«Спартак» — «Химки»: прогноз Эдуарда Мора на матч 29-го тура РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Спартак» — «Химки».



Ставка: ТБ 9.5 углового за 1.79.



«Безусловно, крайне важный матч для «Спартака»: все билеты проданы, последняя домашняя игра сезона. Даже по накалу эта игра чем-то напоминает матч «Зенит» — «Локомотив». Только там обе команды были топовыми, а здесь как бы одна. Но если присмотреться, «Химки» в последних 15 матчах набрали больше всех очков в РПЛ

(32 очка против 31 у «Зенита»). Поэтому борьба ожидается отчаянная.



Спартак должен много атаковать, должен много создавать. «Химки» будут сидеть очень глубоко в обороне. Но при этом химчане моменты тоже создают. Они играют глубоко, но когда выходят вперёд, то доводят до конца и атакуют опасно.



Здесь крайне сложно предположить, сколько будет голов в матче. Очень многое решит, будет ли гол в первом тайме. Если он будет, то вполне возможен результативный матч. Если нет, то «Химки» долго будут сохранять удобную для себя ничью.



Как бы там ни было, атаковать «Спартак» будет много. Исходя из всего этого, я прогнозирую, что в матче будет много угловых. Поэтому предлагаю два варианта.



Первый: ТБ (4.5) угловых в первом тайме. Второй: ТБ (9.5) угловых в матче», — сказал Мор.

«Спартак» — «Химки». Прогноз: «Динамо» помогло красно-белым. Осталось не начудить Красно-белые пропустили в 11 из 12 последних туров РПЛ. Похоже, без приключений не обойтись.