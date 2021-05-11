«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на матч 36-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Лестер».



Ставка: «Лестер» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.12.



«С одной стороны, «Лестер» провел бездарнейшую игру с «Ньюкаслом». Заслуженно потерпел поражение. «Манчестер Юнайтед» провёл достойную игру с «Виллой». Однако есть несколько «но».



Мне кажется, предыдущие игры никак не повлияют на то, что мы увидим на поле во вторник. Во-первых, у «МЮ» сейчас просто жесточайший график. Была игра в воскресенье, теперь вот во вторник и затем ещё и в четверг. То есть три матча почти за пять дней. При этом последняя игра будет с «Ливерпулем». Если какой-то игрой и жертвовать на этом отрезке, то явно второй.



Понятное дело, что когда нет турнирной мотивации, то при прочих равных условиях матч с «Ливерпулем», принципиальным соперником, явно важнее, чем с «Лестером».



Здесь велика вероятность достаточно широкой ротации состава. Понятно, что на сто процентов команда играть против «лис» не будет. Что касается «Лестера», то во всех частях игры с «Ньюкаслом» были проблемы, в частности, в обороне, после того как Эванс выбыл из строя, получив повреждение на предматчевой разминке.



Оборона трещала по швам. С созиданием были проблемы. «Лестер» зачастую испытывает трудности с командами, которые играют закрыто. «Ньюкасл» сыграл достаточно организованно. Наказал «Лестер» и заслуженно победил.



«Лис» припёрли к стенке, уже нельзя терять очки. Думаю, что здесь будет максимально серьёзный настрой на матч. Если «Лестер» снова потеряет очки, то у «Ливерпуля» будут отличные шансы догнать их. Понятно, что против такой команды, как «МЮ», «Лестеру» будет легче играть. Соперник не закрывается, напротив, раскрывается всей командой. Всё это на руку «Лестеру».



Несмотря на предыдущие результаты, я бы здесь посчитал фаворитом именно «Лестер». Основная моя ставка будет Х2 и ТБ (1.5) с коэффициентом больше двойки. Мне кажется, что обе команды отличатся в этом матче. Игра должна получиться интересная.



Вполне возможно, что в старте выйдет Кавани. Он сейчас в отличной форме. В последних трёх матчах забил пять мячей. Уругваец сейчас показывает всё возможное и невозможное. Сейчас решается его будущее, так как пока неизвестно, где он продолжит карьеру. Он сейчас играет на своём максимуме.



Кроме того, он умный и по-футбольному опытный игрок. Как раз несогласованностью «Лестера» он вполне может воспользоваться. Ему будет комфортно играть против такого «Лестера». Ещё один мой вариант — Кавани забьёт с коэффициентом в районе 2.50», — сказал Петросьян.

«МЮ» — «Лестер». Прогноз: Сульшер и Погба подарят надежду «Ливерпулю» на топ-4 АПЛ «МЮ» гарантировал участие в Лиге чемпионов на будущий год. И даже сохраняет шансы на титул.