«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на финальный матч Кубка России
Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Локомотив» — «Крылья Советов» в рамках финала Кубка России сезона-2020/2021.
Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал больше 2.5 за 2.75.
«У нас финал, где оказались «Локомотив» и «Крылья Советов». Обе команды по делу прошли в финал, так что будет интересное зрелище. «Локомотив» идёт большим фаворитом.
Мой прогноз такой: «Локомотив» не проиграет и тотал больше 2.5 гола. Великолепный коэффициент 2.75. Учитывая то, сколько «Локомотив» забивает и пропускает в последних двух матчах, есть вероятность, что забитых мячей мы увидим немало, в том числе и потому, что самарцы в ФНЛ забивают достаточно», — сказал Титов.
«Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз: Чорлука и Крыховяк закроют самарцев в финале
Самарцы способны удивить Марко Николича, так что железнодорожники будут осторожны.
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