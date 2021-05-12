«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз Алексея Андронова на встречу Кубка России

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Крылья Советов» в финале Кубка России сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Локомотива» за 1.94.



«Финал Кубка России. Однозначным фаворитом является команда Премьер-Лиги, тем более что играет с пока еще командой ФНЛ. Последний матч «Локомотива», наверное, был частью подготовки к финалу Кубка России. До этого был страшный разгром от «Зенита». А матч с «Динамо» получился не совсем понятным. Он наводит меня на мысль, что «Локомотив» одержим этим трофеем. Каждый нечётный год он выигрывает Кубок России — 2015-й, 2017-й, 2019-й. Сейчас на дворе 2021-й. Соперник всё-таки не очень сильный, он уже решил главную задачу — вышел с первого места в Премьер-Лигу. Неравные условия по количеству легионеров. В общем, для меня «Локомотив» фаворит.



Думаю, можно смело ставить на победу «Локомотива» в основное время. Коэффициент — 1,94. Мне кажется, это весьма убедительно. А моя уверенность — 8 по 10-балльной шкале», — сказал Андронов.

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