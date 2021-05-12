«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал Сосьедад».
Ставка: победа «Атлетико» и обе забьют за 3.85.
«Именно у «Реала Сосьедад» хозяева сегодняшнего поединка в начале сезона отобрали первую позицию, которую никому не отдают по сей день.
За 35 туров текущего первенства в активе «Атлетико» 23 победы и восемь мирных исходов, которые принесли 77 очков, что на два больше, чем у ближайших преследователей. После победы над «Эльче» (1:0) Мадрид на выезде сыграл вничью с «Барселоной» (0:0).
«Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании минувшего года, который из-за пандемии был разыгран в этом году, и практически обеспечил себе место в Лиге Европы на следующий сезон. За 35 туров баски добыли 56 очков и занимают пятую позицию в турнирной таблице. В последнем матче «Сосьедад» на своем поле одолел «Эльче» (2:0).
Обе команды обеспечили место в еврокубках, но у Мадрида на кону титул чемпиона, который близок, как никогда.
В Испании соперники «Атлетико» будут внимательно следить за этой игрой. Кроме того, предложат хорошую премию за успех в этом матче, но я считаю, «матрасники» не отпустят сегодня победу, которая будет очень непростой. Могу предположить, что и без забитых голов не обойдется», — сказал Мостовой.
- 12 мая 2021
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
07:38
-
07:34
- 11 мая 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00