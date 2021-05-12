«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал Сосьедад».



Ставка: победа «Атлетико» и обе забьют за 3.85.



«Именно у «Реала Сосьедад» хозяева сегодняшнего поединка в начале сезона отобрали первую позицию, которую никому не отдают по сей день.



За 35 туров текущего первенства в активе «Атлетико» 23 победы и восемь мирных исходов, которые принесли 77 очков, что на два больше, чем у ближайших преследователей. После победы над «Эльче» (1:0) Мадрид на выезде сыграл вничью с «Барселоной» (0:0).



«Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании минувшего года, который из-за пандемии был разыгран в этом году, и практически обеспечил себе место в Лиге Европы на следующий сезон. За 35 туров баски добыли 56 очков и занимают пятую позицию в турнирной таблице. В последнем матче «Сосьедад» на своем поле одолел «Эльче» (2:0).



Обе команды обеспечили место в еврокубках, но у Мадрида на кону титул чемпиона, который близок, как никогда.



В Испании соперники «Атлетико» будут внимательно следить за этой игрой. Кроме того, предложат хорошую премию за успех в этом матче, но я считаю, «матрасники» не отпустят сегодня победу, которая будет очень непростой. Могу предположить, что и без забитых голов не обойдется», — сказал Мостовой.

«Атлетико» — «Реал Сосьедад». Прогноз: извините, но теперь Симеоне титул не отдаст За последние 20 лет «Реал Сосьедад» лишь дважды обыграл «Атлетико» в Мадриде.