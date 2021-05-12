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«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз Руслана Нигматуллина на матч Кубка России 12 мая

«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз Руслана Нигматуллина на матч Кубка России 12 мая
Ставки / Прогнозы 0

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на матч «Локомотив» — «Крылья Советов» в рамках финала Кубка России сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.80.

«Марко Николич имеет отличную возможность взять свой первый трофей с «Локомотивом». Да, конечно, можно сказать, что парни из Самары сейчас пребывают в обалденной форме и обыгрывают всех на своем пути, но в большинстве случаев их соперниками являются команды уровня ФНЛ. А вот железнодорожники после зимней паузы победили в 11 матчах подряд оппонентов из РПЛ. Единственное, что меня тревожит, так это их матч с «Зенитом» и их разгромное поражение.

Я бы рассмотрел ставку на победу «Локомотива» с коэффициентом 1,80. Обе команды проявляют завидную результативность – «Локо» назабивал кучу голов своим соперникам в РПЛ, а «Крылья Советов» во главе со своим бомбардиром-рекордсменом Сергеевым отгрузили массу голов оппонентам из ФНЛ. Напрашивается интересная ставка – тотал больше 2,5 с коэффициентом 2,26», — сказал Нигматуллин.

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Самарцы способны удивить Марко Николича, так что железнодорожники будут осторожны.
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