«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз Руслана Нигматуллина на матч Кубка России 12 мая

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на матч «Локомотив» — «Крылья Советов» в рамках финала Кубка России сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Локомотива» за 1.80.
«Марко Николич имеет отличную возможность взять свой первый трофей с «Локомотивом». Да, конечно, можно сказать, что парни из Самары сейчас пребывают в обалденной форме и обыгрывают всех на своем пути, но в большинстве случаев их соперниками являются команды уровня ФНЛ. А вот железнодорожники после зимней паузы победили в 11 матчах подряд оппонентов из РПЛ. Единственное, что меня тревожит, так это их матч с «Зенитом» и их разгромное поражение.
Я бы рассмотрел ставку на победу «Локомотива» с коэффициентом 1,80. Обе команды проявляют завидную результативность – «Локо» назабивал кучу голов своим соперникам в РПЛ, а «Крылья Советов» во главе со своим бомбардиром-рекордсменом Сергеевым отгрузили массу голов оппонентам из ФНЛ. Напрашивается интересная ставка – тотал больше 2,5 с коэффициентом 2,26», — сказал Нигматуллин.
- 12 мая 2021
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
07:38
-
07:34
- 11 мая 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00