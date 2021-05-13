«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д: прогноз Алексея Андронова на финальный матч Кубка Германии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Боруссия Дортмунд» в финале Кубка Германии сезона-2020/2021.



Ставка: победа «РБ Лейпциг» в основное время за 2.62.



«Боруссия» Дортмунд и «РБ Лейпциг» — два главных оппонента «Баварии», если такие вообще существуют. Один оппонент новый, появившийся совсем недавно. Другой — исторический, который изголодался по титулам.



Обе команды попробуют добыть трофей, так как «Бавария» из Кубка выбыла. Мне кажется, здесь ключевой фактор — это история тренеров. Наставник «Лейпцига» покидает команду и переходит в «Баварию». Эдин Терзич возвращается на работу второстепенным тренером «Боруссии», потому что командой будет руководить несколько иной человек.



Думаю, для «Лейпцига» эта история несколько важнее. Им важно показать, что с этим тренером они прошли определённый путь и полуфинал Лиги чемпионов — это не предел. Тем более что в чемпионате Германии «Лейпциг» не очень удачно сыграл против Дортмунда.



Поэтому считаю, что нужно ставить на чистую победу «Лейпцига» за 2.62. У «Боруссии», возможно, снова появится на поле Холанд, но оборона точно лучше не станет», — сказал Андронов.

«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д. Прогноз: Нагельсман уйдёт в «Баварию» без трофеев Дортмундцы пережили тяжёлый сезон, зато не проигрывают «быкам» на протяжении семи встреч.