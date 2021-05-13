«МЮ» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Андронова на матч 34-го тура АПЛ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» в 34-м туре английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.46.



«Очень интересная игра в АПЛ. Команда, которая входила в сезон как абсолютный топ (я про «Ливерпуль»), не сумела реализовать все свои пожелания. И сейчас она играет с командой, которая как раз входила в сезон, в общем-то, середняком, были большие вопросы, что получится у «МЮ», но получилось очень хорошо.



Этот матч для «Ливерпуля» — шанс побороться за четвёрку. Если он не побеждает, этих шансов уже не будет. Мне кажется, эта игра более важна как раз для «Ливерпуля». «МЮ» себя и так комфортно чувствует на втором месте. Он прекрасно понимает, что чемпионство упущено. А второе место почти наверняка его. Да и второе не сильно отличается от четвёртого.



Ставлю на чистую победу «Ливерпуля» за 2.46», — сказал Андронов.

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