«МЮ» — «Ливерпуль»: прогноз Эдуарда Мора на встречу чемпионата Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.45.



«Мне кажется, я никогда в своей жизни не видел такого календаря, как у «Манчестер Юнайтед». Команда играла 9-го, потом 11-го и вот теперь будет играть 13-го. То есть три игры за пять дней – такое сложно себе представить даже в самом страшном сне. Тем более соперники далеко не проходные. «Ливерпулю» в этом смысле гораздо проще.



«Манчестер Юнайтед» ещё остаётся финал Лиги Европы (который, на мой взгляд, они должны взять). В чемпионате команда, скорее всего, никуда не сдвинется со второго места.



А для «Ливерпуля» это матч жизни и смерти. У подопечных Клоппа остаются минимальные шансы попасть в Лигу чемпионов. Для этого нужно выиграть абсолютно все игры.



У «МЮ» всё же мотивация не та, она не такая запредельная. Против «Лестера» команда уже сыграла дублирующим составом. Но всё равно есть игроки основы, которые получили нагрузку 11-го числа. Это может сказаться в игре против «Ливерпуля».



«Манчестер Юнайтед» забивает в каждой игре. «Ливерпуль» тоже забивает, хотя и утратил уверенность: ведя в счёте против слабых команд, они пропускают в концовке, из-за чего теряют очки. Но думаю, в этой игре гости выступят лучше.



Исходя из того, что «Ливерпулю» отступать некуда, я считаю, что он эту игру выиграет. Но при этом «МЮ» забьёт.



Поэтому я дам 2 прогноза. Первый – это ТБ (2.5). Второй – победа «Ливерпуля», — сказал Мор.

«МЮ» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп и Салах сохранят надежду на Лигу чемпионов Перенос матча благодаря бунту фанатов «МЮ» пойдёт на пользу «Ливерпулю».