«Ньюкасл» – «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ
Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл» – «Манчестер Сити».
Ставка: обе забьют за 2.03.
«Здесь должна получиться вполне открытая игра. Обе команды должны выглядеть раскрепощенно – «Сити» уже чемпион, «Ньюкасл» уже обезопасился от вылета.
«Сороки» здорово выглядели на фоне инертного «Лестера» и заслуженно победили, наверняка они попробуют вновь удивить всех нас и замахнуться на еще более сенсационный результат.
Ну а для «Сити» — это одна из игр, которая служит подготовкой к финалу Лиги чемпионов. Напрягаться команда не будет, а попытается просто на классе добиться результата. Или не добиться», — сказал Петросьян.
«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз: в первом чемпионском матче забьёт даже Агуэро
Обе команды выполнили все задачи на сезон в АПЛ и могут играть в своё удовольствие.
Рекомендуем вам
- 14 мая 2021
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:11
-
08:07
-
07:15
- 13 мая 2021
-
21:41
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
07:45
-
07:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам