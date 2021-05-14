«Ньюкасл» – «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл» – «Манчестер Сити».



Ставка: обе забьют за 2.03.



«Здесь должна получиться вполне открытая игра. Обе команды должны выглядеть раскрепощенно – «Сити» уже чемпион, «Ньюкасл» уже обезопасился от вылета.



«Сороки» здорово выглядели на фоне инертного «Лестера» и заслуженно победили, наверняка они попробуют вновь удивить всех нас и замахнуться на еще более сенсационный результат.



Ну а для «Сити» — это одна из игр, которая служит подготовкой к финалу Лиги чемпионов. Напрягаться команда не будет, а попытается просто на классе добиться результата. Или не добиться», — сказал Петросьян.

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз: в первом чемпионском матче забьёт даже Агуэро Обе команды выполнили все задачи на сезон в АПЛ и могут играть в своё удовольствие.