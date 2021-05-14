«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.88.
«Манчестер Сити» гостит у «Ньюкасла» 14 мая в рамках английской Премьер-лиги.
««Сороки» не слишком впечатляют в нынешнем сезоне, однако основную задачу выполняют на чемпионат — они оторвались на 12 пунктов от зоны вылета и сохранили прописку в элитном дивизионе. В предыдущем туре и вовсе вынесли сверхмотивированный «Лестер» со счетом 4:2.
На мой взгляд, второй тур подряд против представителя тройки лидеров не принесет очков аутсайдеру. В прошлом матче было оставлено много сил, к тому же на данный момент нет никакой турнирной мотивации. Ещё и лазарет переполнен.
Синие набрали великолепную физическую форму и практически обеспечили себе чемпионский титул в нынешнем первенстве. Это все несмотря на два недавних поражения от «Лидса» (1:2) и «Челси» (1:2). Справедливости ради, у «аристократов» у команды Гвардиолы есть возможность взять реванш в финале Лиги чемпионов.
Думаю, что перевес в классе просто колоссальный и никакой интриги в этой паре нет. Скорее всего, без каких-либо проблем гости заработают три балла. Более того, отрыв может составлять несколько мячей», — сказал Павлюченко.
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