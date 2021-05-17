Эксперты назвали шансы Смолова забить гол на Евро-2020

На днях Станислав Черчесов объвил расширенный состав сборной России для подготовки к Евро-2020. В число игроков, которые будут готовиться к турниру, не вошёл форвард «Локомотива» Фёдор Смолов. Нападающий попал только в резервный список. Однако букмекеры всё равно принимают ставки на то, что Смолов сможет забить на Евро-2020.



Поставить на то, что Фёдор поедет на турнир и забьёт там хотя бы один гол, можно с коэффициентом 15.00. При этом стоит отметить, что если нападающий всё же не примет участия в чемпионате Европы, то сделанные ставки будут рассчитаны как проигрышные.



Кроме того, также за 15.00 можно поставить на то, что Смолов получит жёлтую карточку. Вероятность того, что он отдаст голевую передачу, можно за 20.00, а на то, что Смолова удалят с поля, можно сделать ставку с коэффициентом 50.00.



На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Россия выйдет из группы на Евро-2020, а победит Англия, Бельгия или Франция Букмекеры верят в плей-офф для наших, а вот с Украиной пути Черчесова и компании разойдутся.