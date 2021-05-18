«Брайтон» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч 37-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Премьер-Лиги «Брайтон» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 2.40.



«Брайтон» сыграет в очередном туре АПЛ против лидера «Манчестер Сити».



«Альбион» гарантировал себе 17-е спасительное место и заработал неплохие деньги на следующий сезон, сохранив прописку в элитном дивизионе. Тем не менее, сегодня не будет двух дисквалифицированных футболистов — Данк и Мопе получили красные карточки в противостоянии с «Вулверхэмптоном» (1:2).



Думаю, что в этой паре тоже все достаточно очевидно. Хозяева поля выполнили задачу и могут спокойно готовиться к отпуску, так что даже собственное поле не станет весомым фактором. В прошлой игре против «Вест Хэма» (1:1) были сенсационные очки, в этот раз их не жду.



«Синие» добрались до финала Лиги Чемпионов, выиграв при этом чемпионство в Англии с комфортным отрывом от оппонентов. Теперь коллектив Хосепа Гвардиолы стал позволять себе много ошибок — поражение от «Челси» (1:2) и три пропущенных мяча от «Ньюкасла» (4:3) случились в короткий промежуток времени.



Считаю, что в этот раз победа гостей будет увереннее, чем все предыдущих поединках. Молодые футболисты стараются себя проявить, а основные готовятся к финалу еврокубка и стараются выйти на пик формы», — сказал Павлюченко.