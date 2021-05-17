«Брайтон» — «Ман Сити». Прогноз: Гвардиола думает о финале ЛЧ, но от победы не откажется

Обе команды выполнили задачи на сезон в АПЛ и могут играть в своё удовольствие.

18 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Англии «Брайтон» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «Брайтона» оценён экспертами в 6.60. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити» 18 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.63. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз матча 37-го тура чемпионата Англии «Брайтон» — «Ман Сити» (18.05.2021)

Ещё за три тура до завершения чемпионата Англии определился не только чемпион, но и троица неудачников, которые вылетели в Чемпионшип. В итоге достаточно интересный, на первый взгляд, матч «Брайтона» с «Манчестер Сити» оказался лишён всяческого турнирного смысла.

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Подопечные Хосепа Гвардиолы оформили очередное чемпионство, всё их время теперь занимает подготовка к финалу Лиги чемпионов. Игры чемпионата воспринимаются скорее как возможность попробовать определённые наработки в соревновательном режиме, не более того.



«Брайтон» же может считаться практически идеальным соперником, ведь команда не только играет сама, но и даёт играть сопернику. При далеко не самой плохой игре на протяжении долгого времени «Брайтон» считался одним из основных претендентов на вылет из элитного дивизиона.



Тем забавнее, что сохранить прописку в АПЛ подопечным Грэма Поттера удалось не благодаря собственным победам, а из-за ещё более плохих результатов команд, располагавшихся в турнирной таблице ниже. «Шеффилд» был ужасен с первого дня, «Фулхэм» и «Вест Бромвич» выдавали крепкие отрезки, но не более того.

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Очная встреча первого круга прошла ещё в середине января и завершилась победой манкунианцев. Автором единственного забитого мяча стал Фил Фоден, а антигероем оказался Рахим Стерлинг, который за 10 минут пребывания на поле сперва не смог конвертировать в гол стопроцентный голевой момент, после чего отметился нереализованным пенальти.



В пяти последних турах АПЛ «Брайтон» одержал всего одну победу — со счётом 2:0 обыграл «Лидс Юнайтед». Только в этом матче на указанном отрезке команда Поттера сумела забить больше одного мяча — в остальных четырёх встречах «Брайтон» в сумме отличился всего дважды. Скромновато.



Что касается «Манчестер Сити», то в пяти последних турах АПЛ у подопечных Гвардиолы три победы при двух поражениях. Проигрыши запомнились многим — сперва «горожане» упустили победу в большинстве над «Лидсом» (1:2), после чего с аналогичным счётом проиграли «Челси». Впрочем, нельзя забывать, что настрой «Сити» на эти игры был далеко не максимальным.

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Ещё одной проблемой для «Брайтона» может стать большое количество травмированных и дисквалифицированных. На матч с «Сити» точно не выйдут Нил Мопе, Льюис Данк, Солли Марч, Тарик Лэмпти и Флорин Андоне. Под вопросом выступление Дэви Проппера и Йоэла Велтмана. В то же время Пеп Гвардиола может рассчитывать на каждого футболиста из своей длинной заявки.



Потому возникает устойчивое ощущение, что даже лишённые мотивации гости без особых проблем одержат победу на классе. «Брайтон» показывает симпатичный футбол, но «Сити» уверенно чувствует себя с такими командами.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Брайтон» — «Манчестер Сити» 18 мая 2021 года

Два поражения в пяти последних турах — явно не лучший результат для Гвардиолы. Даже с учётом уже оформленного чемпионства игроки «Манчестер Сити» должны подойти к последним играм сезона с полной ответственностью. Матч с «Брайтоном» видится идеальной возможностью для обретения дополнительной уверенности. Хозяевам уже тоже ничего не нужно.



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 1.85.