«Ман Юнайтед» — «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на встречу АПЛ 18 мая
Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за 2.00.
«На «Олд Траффорд» возвращаются болельщики, это последняя домашняя игра сезона, до финала Лиги Европы ещё целая неделя… Думаю, Сульшер будет играть основой и рассчитывать на уверенную победу. На выходных наверняка будут послабления и изменения в составе, но во вторник, с учётом вышесказанного, их быть не должно.
«Фулхэм» уже вылетел. Номер в игре с «Саутгемптоном» лондонцы не отбывали, но и не слишком напрягались, когда игра пошла не по их сценарию.
Думаю, здесь велика вероятность убедительной победы хозяев», — сказал Петросьян.
«МЮ» — «Фулхэм». Прогноз: Сульшер и Бруну Фернандеш не отдадут второе место в АПЛ
Предыдущая победа «Фулхэма» на «Олд Траффорд» случилась в далёком 2003 году.
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