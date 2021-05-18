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«Ман Юнайтед» — «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на встречу АПЛ 18 мая

«Ман Юнайтед» — «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на встречу АПЛ 18 мая
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за 2.00.

«На «Олд Траффорд» возвращаются болельщики, это последняя домашняя игра сезона, до финала Лиги Европы ещё целая неделя… Думаю, Сульшер будет играть основой и рассчитывать на уверенную победу. На выходных наверняка будут послабления и изменения в составе, но во вторник, с учётом вышесказанного, их быть не должно.

«Фулхэм» уже вылетел. Номер в игре с «Саутгемптоном» лондонцы не отбывали, но и не слишком напрягались, когда игра пошла не по их сценарию.

Думаю, здесь велика вероятность убедительной победы хозяев», — сказал Петросьян.

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Предыдущая победа «Фулхэма» на «Олд Траффорд» случилась в далёком 2003 году.
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