Словакия — Россия: прогноз Максима Лебедева на игру ЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Словакия — Россия.



Ставка: победа России с форой (-2) за 1.50.



«В своём втором матче против сборной Великобритании, помимо трёх очков, словаки достаточно откровенно преследовали две главных цели. Во-первых, максимально замаскировать свою игровую потенцию, а во-вторых, потратить минимум сил — и всё это, естественно, в преддверии игры со сборной России. В которой они, тоже естественно, будут не то чтобы совсем ложиться костьми, как латыши в матче с канадцами, но постараются испортить нам побольше крови и по возможности что-нибудь оттяпать.



Честно говоря, особых предпосылок к этому я не вижу, если, конечно, наши ребята сами не начнут валять дурака (а они могут, с них станется). Но если не начнут, то максимум, на который будет способна сборная Словакии при полном задействии всех душевных сил и ресурсов «мирного времени», — это поражение в основное время с не слишком крупным счётом. Например, в пару шайб, а может, даже так, что вторая влетит уже в пустую «калитку». С другой стороны, словакам нельзя совсем уже халтурить, изначально махнув на матч с Россией рукой. Потому что с основными конкурентами они пока ещё не играли, а эти самые основные конкуренты нынче злые, как цепные псы, таскающие за собой по двору от злобы собственную будку на цепи.



Думается, что сценарий грядущего матча будет развиваться так: получится у словаков до конца первого периода вцепиться в результат — вцепятся. Зубами и когтями. И нам придётся нелегко, придётся это всё ломать об колено. Будут проигрывать к первому перерыву пару шайб, особенно если «всухую» — могут и бросить играть, приберегая силы для более ответственных поединков.



Все это вместе при любом развитии событий даёт победу сборной России в основное время. А вот с каким преимуществом — весьма скромным в одну две шайбы или вновь с шутками, прибаутками и крупным счётом, — решайте сами», — сказал Лебедев.