США — Казахстан: прогноз Павла Лысенкова на матч ЧМ-2021

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира между США и Казахстаном.



Ставка: победа Казахстана в матче за 5.89.



«Давайте обсудим матч США — Казахстан. Меня привлекает кеф 5,89 на итоговую победу Казахстана. Казахстан на этом чемпионате уже одержал две победы в двух матчах, оба раза по буллитам. Это очень круто.



Сначала была обыграна Латвия, потом Финляндия. Это все о многом говорит. Во-первых, есть костяк из «Барыса». Тренер Михайлис знает, кто как играет. Есть налаженные схемы, плюс натурализованные лидеры. Казахстан — это вообще не мальчики для битья, тем более кто их будет бить?



США. Очень невзрачная сборная приехала на этот турнир. Да, была обыграна Канада, но там команда еще хуже. Реально сборная США составлена из игроков 3-4 звеньев не самых сильных клубов НХЛ, которые не попали в плей-офф.



Я от этой сборной США подвигов не жду. Мне кеф 5,89 на победу Казахстана нравится. Жду еще одну сенсацию. Жду, что тренд на этом чемпионате мира еще продолжится. Хоккей в маленьких странах после такого чемпионата мира пойдет на высоту», — сказал Лысенков.