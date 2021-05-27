США — Латвия: прогноз Александра Кожевникова на матч хоккейного ЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею США — Латвия.
Ставка: победа США в основное время за 1.41.
«Думаю, США выиграет с преимуществом в одну шайбу. Американцам нужны очки, чтобы подниматься выше в турнирной таблице, а то пока они расположились лишь на пятой строчке. Подопечные Джека Капуано собираются проходить в плей-офф, чтобы побороться за призовые места.
Латвия будет сопротивляться, но американцы отошли немного от своих проблем, выглядят получше. Деваться им некуда, латвийцы могут просесть немного, отпустить ход игры, есть в их действиях некая безалаберность. А американцы как раз воспользуются ошибками и накидают шайб в ворота соперника.
На этот матч США может реально настроиться. По сути, номинальные хозяева посильнее смотрятся. Главное, чтобы не выходили играть спустя рукава. Им надо побеждать в этой встрече», — сказал Кожевников.
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