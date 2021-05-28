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Казахстан – Канада: ставка Владимира Плющева на игру ЧМ-2021

Казахстан – Канада: ставка Владимира Плющева на игру ЧМ-2021
Пётр Кондаков
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал свою ставку на матч чемпионата мира по хоккею Казахстан – Канада.

Ставка: победа Казахстана за 7.41.

«Для родоначальников хоккея это «матч смерти». Если канадцы проиграют в основное время, то потеряют все шансы на участие в плей-офф. Если не возьмут три очка, то вероятность их попадания в четвёрку будет чисто теоретической. Понятно, что они выйдут на лёд умирать. Вот только нынешние «кленовые листья» таковы, что кроме самоотдачи, других командных козырей у них и нет. По креативу, движению и мастерству бывшие фавориты ЧМ находятся на уровне Норвегии (единственного соперника, которого победили, да и то с трудом).

А у Казахстана – своя турнирная сверхмотивация. Команда всерьёз претендует на плей-офф, но надо опережать Латвию. Для этого потребуется максимум очков. Наши соседи на этом ЧМ могут обыгрывать кого угодно, что и показали победы над финнами и немцами. С точки зрения игры и командной целостности казахстанцы – фаворит этого матча с Канадой. Рискну поставить на их победу. Почему бы и нет? А вот заброшенных шайб будет немного, но для того, чтобы отцепить родоначальников хоккея, их вполне хватит», — сказал Плющев.

Казахстан — Канада. Прогноз: последний шанс «кленовых листьев» попасть в плей-офф ЧМ-2021 Казахстан — Канада. Прогноз: последний шанс «кленовых листьев» попасть в плей-офф ЧМ-2021
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