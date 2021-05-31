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Россия — Швеция: ставка Михаила Зислиса на игру ЧМ-2021

Россия — Швеция: ставка Михаила Зислиса на игру ЧМ-2021
Пётр Кондаков
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Известный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч ЧМ-2021 Россия — Швеция.

Ставка: победа России в основное время за 1.92.

«Шведы загнали себя в яму, из которой почти невозможно выбраться. Даже победа над Россией в основное время не гарантирует им выход в плей-офф. Надо, чтобы сборная Словакии не набрала ни единого очка в своём заключительном матче группы с чехами. Однако цепляться за свои шансы надо до последнего, поэтому хоккеисты «Тре Крунур» будут мотивированы так, словно играют в финале. Похвастаться при этом стабильностью и цельностью в командных действиях им нельзя. За исключением феноменальной встречи со Швейцарией (7:0) сборная Швеции действовала с перепадами и легко упускала инициативу.

Сейчас скандинавам придётся раскрываться, играя в активной манере. С учётом того, какой модели придерживается Валерий Брагин, такой расклад будет выгоден россиянам. Крепкая по именам оборона, куда добавится Дмитрий Орлов и вернётся после травмы Артём Зуб, на нынешнем турнире оставляет очень позитивное впечатление. В быстрых атаках с ходу тоже есть кому решить момент, а тут ещё и Владимир Тарасенко должен помочь. Победа сборной России в основное время», — сказал Зислис.

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