Россия — Швеция: прогноз Максима Лебедева на игру чемпионата мира по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Россия – Швеция.



Ставка: ничья за 4.50.



«Шведы – ребята, конечно, весёлые. Три матча висят на волоске, но при этом позволяют себе вторую игру начать с целого периода откровенного дуракаваляния. Во время которого пропустили один гол, а могли пропустить и три. Но хорошо то, что хорошо кончается, для скандинавов всё закончилось хорошо, и они уже отыграли два матчбола из трёх. Осталось победить сборную Россию, и это вообще будет для дружины Гарпенлёва весьма интересный матч, поскольку по его итогам они могут занять любое место с первого по пятое.



Пожалуй, для нашей сборной будет даже к лучшему, что шведам необходимо выигрывать, и, во избежание несчастного случая, делать это лучше в основное время. Потому что шведы, играющие на результат, и шведы, играющие просто так, с шутками и прибаутками – это две сильно разные команды. И вторая выглядит более угрожающе.



А так результат нужен шведам, результат нужен нам, все будут биться – красота. Правда, вряд ли даже эта красота пойдёт нам на пользу. А ещё шведы вряд ли позволят себе ещё целый период провалять дурака, дав развернуться нашим быстрым форвардам. На нашей стороне, вне всякого сомнения, большой плюс в лишних сутках отдыха, и это позволяет рассчитывать на определённый результат. Да и не нужна нам победа в группе, чтобы в четвертьфинале сразу же нарваться на канадцев.



Поэтому лично мне в матче со шведами видится весьма боевитая, но малорезультативная ничья в основное время. Хорошо, если получится дожать вымотанных вконец шведов в овертайме, но, скорее всего, не получится. А по буллитам шведы наберут второе очко. Может и не хватить, а может, и хватит», — сказал Лебедев.