Хорватия — Армения: ставка Романа Павлюченко на товарищеский матч 1 июня

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на товарищеский матч Хорватия — Армения.



Ставка: победа Хорватии с форой (-1.5) за 1.70.



«Хорватия принимает на своём поле Армению 1 июня. Сборная Хорватии не лучшим образом выступила в Лиге Наций, где набрала лишь три балла и с трудом сохранила прописку. После сенсационного поражения от Словении с минимальным счётом хорваты взяли очки в противостояниях с Кипром (1:0) и Мальтой (3:0) и не отпустили конкурентов в борьбе за выход на Евро.



На мой взгляд, хорваты сильнее абсолютно по всем показателям. Они имеют неплохую сбитую команду и вряд ли рассчитывают проигрывать перед стартом крупного форума. В последних играх хозяева и вовсе не пропускали.



Сборная Армении пребывают в прекрасном состоянии — они пробились в дивизион Б Лиги Наций. Кроме того, армянская национальная команда выиграла все три встречи отборочного этапа к чемпионату Европы — получилось переиграть даже Румынию (3:2) и Исландию со счётом 2:0.



Эта команда представляет серьёзную угрозу, только обычно борьбу оказывает на своём стадионе. Гостям в Хорватии придется крайне сложно, много они не пропустят, но фору в один мяч вряд ли смогут сохранить против финалиста мундиаля», — сказал Павлюченко.