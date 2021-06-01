Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Хорватия — Армения: ставка Романа Павлюченко на товарищеский матч 1 июня

Хорватия — Армения: ставка Романа Павлюченко на товарищеский матч 1 июня
Пётр Кондаков
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на товарищеский матч Хорватия — Армения.

Ставка: победа Хорватии с форой (-1.5) за 1.70.

«Хорватия принимает на своём поле Армению 1 июня. Сборная Хорватии не лучшим образом выступила в Лиге Наций, где набрала лишь три балла и с трудом сохранила прописку. После сенсационного поражения от Словении с минимальным счётом хорваты взяли очки в противостояниях с Кипром (1:0) и Мальтой (3:0) и не отпустили конкурентов в борьбе за выход на Евро.

На мой взгляд, хорваты сильнее абсолютно по всем показателям. Они имеют неплохую сбитую команду и вряд ли рассчитывают проигрывать перед стартом крупного форума. В последних играх хозяева и вовсе не пропускали.

Сборная Армении пребывают в прекрасном состоянии — они пробились в дивизион Б Лиги Наций. Кроме того, армянская национальная команда выиграла все три встречи отборочного этапа к чемпионату Европы — получилось переиграть даже Румынию (3:2) и Исландию со счётом 2:0.

Эта команда представляет серьёзную угрозу, только обычно борьбу оказывает на своём стадионе. Гостям в Хорватии придется крайне сложно, много они не пропустят, но фору в один мяч вряд ли смогут сохранить против финалиста мундиаля», — сказал Павлюченко.

Хорватия — Армения. Прогноз: Влашич и Ловрен спустят Байрамяна с небес на землю Хорватия — Армения. Прогноз: Влашич и Ловрен спустят Байрамяна с небес на землю
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021