Россия — Беларусь: прогноз Александра Кожевникова на матч группового этапа ЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Россия — Беларусь.



Ставка: победа России с форой (-1.5) за 1.45.



«Сборная России победит, тут без вариантов. Команда смотрится посильнее, поинтереснее, увереннее. На кураже после тяжелейшей победы над шведами, которые уже досрочно вылетели с турнира, побегут вперёд. Конечно, сборная Швеции была немного сильнее нашей сборной, но им не повезло в серии буллитов.



Белорусы тоже не станут отсиживаться в обороне. Им терять нечего, в последнем матче можно хлопнуть дверью. Команда очень слабо выступила на этом чемпионате, заняла последнее место в турнирной таблице группы А.



В этом матче мы способны одолеть подопечных Захарова даже всухую, если не станем расслабляться. В любом случае победа нам практически гарантирована. А белорусы потеряли всяческие шансы на продолжение борьбы в следующих стадиях и вылетели с турнира досрочно», — сказал Кожевников.