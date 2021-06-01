Россия — Беларусь: прогноз Александра Кожевникова на матч группового этапа ЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Россия — Беларусь.
Ставка: победа России с форой (-1.5) за 1.45.
«Сборная России победит, тут без вариантов. Команда смотрится посильнее, поинтереснее, увереннее. На кураже после тяжелейшей победы над шведами, которые уже досрочно вылетели с турнира, побегут вперёд. Конечно, сборная Швеции была немного сильнее нашей сборной, но им не повезло в серии буллитов.
Белорусы тоже не станут отсиживаться в обороне. Им терять нечего, в последнем матче можно хлопнуть дверью. Команда очень слабо выступила на этом чемпионате, заняла последнее место в турнирной таблице группы А.
В этом матче мы способны одолеть подопечных Захарова даже всухую, если не станем расслабляться. В любом случае победа нам практически гарантирована. А белорусы потеряли всяческие шансы на продолжение борьбы в следующих стадиях и вылетели с турнира досрочно», — сказал Кожевников.
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