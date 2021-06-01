Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Россия — Беларусь: прогноз Александра Кожевникова на матч группового этапа ЧМ-2021

Россия — Беларусь: прогноз Александра Кожевникова на матч группового этапа ЧМ-2021
Пётр Кондаков
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Россия — Беларусь.

Ставка: победа России с форой (-1.5) за 1.45.

«Сборная России победит, тут без вариантов. Команда смотрится посильнее, поинтереснее, увереннее. На кураже после тяжелейшей победы над шведами, которые уже досрочно вылетели с турнира, побегут вперёд. Конечно, сборная Швеции была немного сильнее нашей сборной, но им не повезло в серии буллитов.

Белорусы тоже не станут отсиживаться в обороне. Им терять нечего, в последнем матче можно хлопнуть дверью. Команда очень слабо выступила на этом чемпионате, заняла последнее место в турнирной таблице группы А.

В этом матче мы способны одолеть подопечных Захарова даже всухую, если не станем расслабляться. В любом случае победа нам практически гарантирована. А белорусы потеряли всяческие шансы на продолжение борьбы в следующих стадиях и вылетели с турнира досрочно», — сказал Кожевников.

Россия — Беларусь: стоит ли бояться такой Канады в четвертьфинале ЧМ-2021? Россия — Беларусь: стоит ли бояться такой Канады в четвертьфинале ЧМ-2021?
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021