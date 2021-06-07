Германия — Латвия: ставка Александра Мостового на товарищескую игру

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на товарищеский матч Германия — Латвия.
Ставка: победа Латвии с форой (+4) за 1.91.
«Трёхкратный чемпион Европы и четырёкратный обладатель Кубка мира на сегодняшний день занимает 12-е место в рейтинге ФИФА и заслуженно является одним из главных претендентов на победу в предстоящем Евро-2020.
После успеха в отборочном турнире на главный футбольный форум Европы, где Бундестим занял первое место и обошёл Нидерланды, «немецкая машина» не смогла обойти Испанию в Лиге наций и стартовала с двух успешных матчей в квалификации на ЧМ-2022. Подпортила общее впечатление осечка с Северной Македонией.
Латвия представляет другое измерение, что особенно стало заметно в последние годы. Если в Лиге наций прибалтийская команда смогла выиграть всего один матч, то старт в отборе на чемпионат мира в Катаре «11 волков» провалили – два фиаско и сенсационная ничья в игре с Турцией.
Латвия в этом поединке просто получит удовольствие от игры с таким соперником. Немцы будут пробовать на слабом сопернике варианты игры в атаке, с перспективой на поединок со сборной Венгрии.
В любом случае я жду аккуратной игры, в которой никто не будет особо нестись сломя голову вперёд. Ожидаю ответное сопротивление от гостей.
Моя ставка – победа Латвии с форой (+4) мяча», — сказал Мостовой.
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