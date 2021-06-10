Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Анастасия Павлюченкова — Тамара Зиданшек: прогноз Анны Чакветадзе на матч «Ролан Гаррос»

Анастасия Павлюченкова — Тамара Зиданшек: прогноз Анны Чакветадзе на матч «Ролан Гаррос»
Пётр Кондаков
Комментарии

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Анастасия Павлюченкова — Тамара Зиданшек в 1/2 финала «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.

Ставка: ТМ 21.5 за 1.85.

«Тамара Зиданшек в полуфинале сыграет с Настей Павлюченковой. Павлюченкова впервые в 29 лет дошла до полуфинала, а Зиданшек первая теннисистка из Словении, которая добралась до этой стадии на турнирах Большого шлема.

У Зиданшек сетка была слабее, а Настя обыграла Соболенко, Азаренко и Рыбакину, которая выиграла у Уильямс – очень много сил потратила Настя. Но у Зиданшек предыдущая встреча тоже была непростой – три партии она отыграла с Бадосой. Обе теннисистки уже устали, физически они выложились полностью.

Я думаю, что будет сыграно меньше 21,5 гейма – та девушка, которая сможет выиграть первый сет, то выиграет весь матч и выйдет в финал», — сказала Чакветадзе.

Анастасия Павлюченкова — Тамара Зиданшек. Прогноз: исторический шанс для россиянки! Анастасия Павлюченкова — Тамара Зиданшек. Прогноз: исторический шанс для россиянки!
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021