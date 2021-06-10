Анастасия Павлюченкова — Тамара Зиданшек: прогноз Анны Чакветадзе на матч «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Анастасия Павлюченкова — Тамара Зиданшек в 1/2 финала «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.



Ставка: ТМ 21.5 за 1.85.



«Тамара Зиданшек в полуфинале сыграет с Настей Павлюченковой. Павлюченкова впервые в 29 лет дошла до полуфинала, а Зиданшек первая теннисистка из Словении, которая добралась до этой стадии на турнирах Большого шлема.



У Зиданшек сетка была слабее, а Настя обыграла Соболенко, Азаренко и Рыбакину, которая выиграла у Уильямс – очень много сил потратила Настя. Но у Зиданшек предыдущая встреча тоже была непростой – три партии она отыграла с Бадосой. Обе теннисистки уже устали, физически они выложились полностью.



Я думаю, что будет сыграно меньше 21,5 гейма – та девушка, которая сможет выиграть первый сет, то выиграет весь матч и выйдет в финал», — сказала Чакветадзе.