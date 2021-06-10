Евро-2020: прогноз Ильи Казакова на выступление сборной России

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на выступление сборной России на Евро-2020.



Ставка: Россия займёт 3-е место в группе за 2.63.



«Применительно к сборной России я смотрю на предстоящие три матча с достаточно большой долей скепсиса и опасением. Объясню почему.



У нас сложный календарь — мы начинаем против Бельгии. Во-вторых, у нас соперники, которые стилистически для нас сложные, так как все три команды по ходу матча могут менять схему игры, что для наших игроков всегда непростое испытание.



Матч с Бельгией — у Бельгии не будет Де Брёйне, непонятно состояние Азара, под вопросом участие Витцеля. Тем не менее, несмотря на все сложности, у бельгийцев всё равно хватит сил, таланта и возможности одержать победу. Я бы поставил на счёт 2:1 в пользу Бельгии.



Игра с финнами. Очень непростая команда, которая практически всем составом вышла из той молодёжной сборной, которая 9 лет назад пробилась впервые в истории в финальную часть чемпионата Европы. Уверен, что финнов мы обыграем, ставлю на счёт 2:0.



Третья игра в Копенгагене против датчан. Хоть датчане и стараются играть в более атакующий футбол, но этот соперник более высокого класса, чем сборная России. Я бы сказал, что эта встреча закончится со счётом 1:0 в пользу датчан.



Очень хочу ошибиться, но по моим раскладам у России должно быть третье место в группе, надеюсь, что с него мы шагнём дальше в плей-офф», — сказал Казаков.