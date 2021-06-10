Когда играет сборная России по футболу, с кем следующий матч, прогнозы на Евро-2020

11 июня стартует Евро-2020, а на следующий день, 12 июня, в борьбу вступит сборная России. В своей первой игре команда Станислава Черчесова встретится со сборной Бельгии. Этот матч пройдёт в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе.



Букмекеры в своих коэффициентах видят явным фаворитом бельгийскую сборную. Поставить на победу подопечных Роберто Мартинеса можно с коэффициентом 1.70, это примерно 58% вероятности. Сделать ставку на сборную России можно с коэффициентом 5.50 (17%). На ничейный исход встречи предлагают коэффициент 3.90 (25%).



Аналитики не ждут результативной встречи: поставить на ТМ 2.5 гола в матче Россия — Бельгия можно с коэффициентом 1.83, а на ТБ 2.5 гола принимают ставки за 1.97. На то, что обе команды смогут забить, дают коэффициент 1.90, а на то, что хотя бы одна сборная не сможет забить, предлагают коэффициент 1.80.



Также на групповом этапе сборную России ждут матчи с командами Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).