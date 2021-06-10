Евро-2021: шансы Сборной России по футболу на выход из группы

11 июня стартует чемпионат Европы по футболу. А уже на следующий день своё выступление на Евро-2020 начнёт сборная России. Команда Станислава Черчесова сыграет в группе B вместе со сборными Бельгии, Финляндии и Дании. Чтобы попасть в плей-офф, нужно занять одно из первых двух мест в группе. Может хватить и третьей строчки, но нужно попасть в четыре лучших команды из шести.



Конечно, сборная России не относится к фаворитам предстоящего первенства Европы. Поставить на победу нашей сборной можно с коэффициентом 75.00, а вероятность того, что Россия сыграет в финале, оценивают коэффициентом 30.00. За 10.00 аналитики букмекерских контор предлагают поставить на то, что команда Станислава Черчесова сыграют в полуфинале, на четвертьфинал можно сделать ставку за 3.50.



Вероятность того, что Россия выйдет из группы в 1/8 финала, оценивают коэффициентом 1.40. На то, что россияне не пройдут в плей-офф, можно сделать ставку за 2.95.