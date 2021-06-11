Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Турция — Италия: ставка Романа Павлюченко на игру Евро-2020

Турция — Италия: ставка Романа Павлюченко на игру Евро-2020
Пётр Кондаков
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Европы Турция — Италия.

Ставка: победа Италии с форой (-1) за 1.95.

«Сборные Турции и Италии будут открывать долгожданное Евро-2020 11 июня в Риме.

Турки показали себя с не самой лучшей стороны в Лиге Наций и вылетели в дивизион С. В отборе к чемпионату мира все гораздо позитивнее — две победы, в том числе и над Нидерландами (4:2), и лишь одна ничья против скромной Латвии со счетом 3:3. В товарищеском поединке команда разобралась с Молдовой (2:0).

На мой взгляд, фаворитами турецкую дружину назвать нельзя. Команда показывает бодрый футбол, однако стабильности явно не хватает, да и опыта международных выступлений будет недостаточно для столь крупного форума. Именно это и станет ключевым фактором.

Итальянцы наконец-то получили возможность проявить себя на крупном турнире. К слову, скорее всего, на чемпионат мира они тоже отберутся. На предыдущем сборе они успели переиграть Северную Ирландию (2:0), Литву (2:0) и Болгарию (2:0), так и не пропустив. В контрольном поединке была победа над Чехией (4:0).

Думаю, что проявить себя по факту в домашней встрече итальянцы постараются. «Голубая лагуна» регулярно демонстрирует надежную игру в обороне, стабильно забивая при этом. Считаю, что команда вновь забьет пару мячей и уйдет сухой», — сказал Павлюченко.

Турция — Италия. Прогноз: Доннарумму и Манчини спустят на землю в первом матче Евро-2020 Турция — Италия. Прогноз: Доннарумму и Манчини спустят на землю в первом матче Евро-2020
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021