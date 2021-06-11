Турция — Италия: ставка Романа Павлюченко на игру Евро-2020

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Европы Турция — Италия.



Ставка: победа Италии с форой (-1) за 1.95.



«Сборные Турции и Италии будут открывать долгожданное Евро-2020 11 июня в Риме.



Турки показали себя с не самой лучшей стороны в Лиге Наций и вылетели в дивизион С. В отборе к чемпионату мира все гораздо позитивнее — две победы, в том числе и над Нидерландами (4:2), и лишь одна ничья против скромной Латвии со счетом 3:3. В товарищеском поединке команда разобралась с Молдовой (2:0).



На мой взгляд, фаворитами турецкую дружину назвать нельзя. Команда показывает бодрый футбол, однако стабильности явно не хватает, да и опыта международных выступлений будет недостаточно для столь крупного форума. Именно это и станет ключевым фактором.



Итальянцы наконец-то получили возможность проявить себя на крупном турнире. К слову, скорее всего, на чемпионат мира они тоже отберутся. На предыдущем сборе они успели переиграть Северную Ирландию (2:0), Литву (2:0) и Болгарию (2:0), так и не пропустив. В контрольном поединке была победа над Чехией (4:0).



Думаю, что проявить себя по факту в домашней встрече итальянцы постараются. «Голубая лагуна» регулярно демонстрирует надежную игру в обороне, стабильно забивая при этом. Считаю, что команда вновь забьет пару мячей и уйдет сухой», — сказал Павлюченко.