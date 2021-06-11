Турция – Италия: прогноз Павла Занозина на игру группы А Евро-2020

Футбольный комментатор и амбассадор БК «Фонбет» Павел Занозин дал прогноз на матч группового этапа чемпионата Европы по футболу – 2020 Турция – Италия.



Ставка: победа Италии за 1.57.



«Евро начинается. Предвкушение огромное. Очень сложно прогнозировать первые матчи, потому что мы видели команды только в условиях товарищеских игр. Сейчас все находятся под нагрузками, не в идеальном состоянии. Но начнем с прогноза на матчи открытия. Я лечу на него. Это Италия — Турция.



Очень интересно, как там себя чувствует Рим. Тысячу лет там не был. Конечно, это будет большая ответственность для итальянцев. Потому что они дома начинают такой большой турнир. Команда потрясающе прошла отборочный этап. Она одержала десять побед подряд, почти не пропускала и не замечала соперников.



Вообще у Роберто Манчини классная команда. Особенно я бы выделил опорную зону, Николо Бареллу и Марко Верратти. Я думаю, это люди, которые будут определять лицо сборной Италии. Также у команды есть сильные форварды — Чиро Иммобиле и Андреа Белотти. Есть вратарь. Если он уверен в себе, то никаких проблем не будет. Ну и оборона у итальянцев традиционно сильна.



Сборная Турции вышла в финальную стадию турнира со своего места в отборочной группе. Она даже один раз обыграла Францию. Но по сумме матчей все равно уступила два очка действующим чемпионам мира.



Да, это крепкий орешек, но Италия в любом случае будет фаворитом. Мне кажется, немного занижен коэффициент на победу команды Манчини. Если бы это было в обычной ситуации, я бы так не играл. Но тут хочется начать Евро с верной ставки. Поэтому мне просто хочется поставить на победу сборной Италии. Они должны начать Евро дома с трёх очков.



Да, Турция – команда крайне опасная. Хакан Чалханоглу был главным распасовщиком в Серии А не по голевым передачам, а по созданным опасным моментам. Он будет, безусловно, создавать их и в сборной. Хотя я замечал, что в последнее время турецкие звёзды почему-то в сборной играют хуже, чем в клубах. Но у команды любопытная атака. Есть Юсуф Языджи, который зажигал в «Лилле». Он сделал хет-трик в ворота «Милана» в Лиге Европы.



Но я думаю, что Турция своё возьмёт позже, в других матчах, а Италия начнёт турнир с победы», — сказал Занозин.