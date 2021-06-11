Турция — Италия: прогноз Александра Аксёнова на игру открытия Евро-2020 11 июня

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч группового раунда чемпионата Европы 2020 года по футболу Турция — Италия.

Ставка: победа Италии с форой (-1) за 2.06.



«Наконец-то начинается тот момент, когда мы говорим уже о чемпионате Европы, об официальных матчах. Давайте обсудим, что же может происходить в игре между Турцией и Италией.



Итальянцы при Манчини, конечно же, впечатляют. Мы помним, что в 2018 году Италия пропустила чемпионат мира, а после этого в команду пришел новый тренер. Удалось выдать новый исторический рекорд — 28 матчей без поражений.



Последние товарищеские игры намекают на то, что и в ближайшем матче вроде бы должно быть всё неплохо. Победа над Сан-Марино со счётом 7:0 — это достижение такое себе, а вот разгром Чехии со счётом 4:0 — это уже весьма серьёзно. Итальянцы хорошо сыграли и в атаке, и в обороне, показав, что они очень хорошо готовы к континентальному первенству.



Манчини в матче с Чехией выставил всех основных игроков. Мне кажется, что такой же состав будет и в матче с Турцией.



На что сейчас способны турки, сказать очень сложно, потому что последние товарищеские матчи были с не самыми сильными соперниками. Турция там не всё показала и не всегда выигрывала. Италия в этом матче — это ярко выраженный фаворит, поэтому должна побеждать уверенно.



Поставлю на победу Италии с форой (-1). Мне кажется, с преимуществом в два мяча итальянцы должны выиграть», — сказал Аксёнов.