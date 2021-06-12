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Бельгия — Россия: прогноз Василия Уткина на матч Евро-2020

Бельгия — Россия: прогноз Василия Уткина на матч Евро-2020
Алексей Серяков
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Российский спортивный журналист Василий Уткин дал прогноз на матч чемпионата Европы Бельгия — Россия.

Ставка: победа Бельгии за 1.80.

«Сегодня второй день Евро и сегодня играет сборная России. Слава богу, что сборная России — это та команда, которая демонстрирует свой класс практически всегда и означает, что от неё можно отталкиваться как от константы.

В матче со сборной Бельгии на Россию ставить очень и очень сложно. Оставьте себе финансовый задел на будущее. Поставьте на победу бельгийцев. Чистая победа сборной Бельгии в конце концов. В последние годы мы играли с ними очень часто, и они всегда нас побеждали. Если выиграет сборная России, вы обрадуетесь в любом случае, а если она проиграет, то деньги скрасят вам расстройство. Вот и всё».

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