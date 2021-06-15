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Франция — Германия: прогноз Кирилла Дементьева на матч группы F Евро-2020

Франция — Германия: прогноз Кирилла Дементьева на матч группы F Евро-2020
Пётр Кондаков
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Футбольный комментатор, амбассадор БК «Фонбет» Кирилл Дементьев дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Франция — Германия.

Ставка: обе забьют за 1.78.

«Франция – Германия – самый интересный матч групповой стадии по именам. Все-таки встречаются два последних чемпиона мира, да еще и в группе с действующим чемпионом Европы.

Правда, формат таков, что выкладываться с первых матчей фаворитам нет большого смысла. Сборная Венгрии явный аутсайдер группы, поэтому главная задача выиграть именно у венгров. Не уверен, что в первом же матче будет суперигра, обе команды будут немножко осторожничать.

Тем не менее оборона, даже у сборной Франции, далеко не сильнейшая линия, поэтому по голу друг другу команды забить должны. Я предлагаю ставку на то, что обе забьют в этом матче», — сказал Дементьев.

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