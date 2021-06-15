Франция — Германия: ставка Александра Мостового на встречу Евро-2020

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Евро-2020 Франция — Германия.



Ставка: победа Франции за 2.80.



«Действующий чемпион мира и вице-чемпион Европы прошёл на Евро без особых проблем. Команда заняла первое место на стадии квалификации, опередив главных конкурентов — Турцию и Исландию.



В Лиге наций синие заняли первое место и вышли в плей-офф — команда прошла весь турнир без поражений, опередив Португалию на три балла.



Старт отбора на ЧМ-2022 «трёхцветные» начали мирно — ничья с Украиной, после чего последовала серия побед.



Немецкая команда вышла на чемпионат Европы с первого места в группе, где опередила Нидерланды. Бундестим финишировал в главном футбольном турнире Европы 2016 года сразу вслед за сегодняшним противником, что, возможно, добавит интриги и мотивации для подопечных Йоахима Лёва.



Отбор на чемпионат мира в Катаре для «немецкой машины» начался удачно — две победы, после чего последовало фиаско в игре с Северной Македонией.



Лично мне жаль, что в одной группе собрались такие команды. Каждый матч достоин финала, в том числе и эта игра.



У соперников отличный состав, но французы для меня — фавориты. Я считаю, что действующий чемпион мира мощнее по составу и сегодня сумеет вырвать победу у Германии», — сказал Мостовой.