Франция — Германия: ставка Александра Мостового на встречу Евро-2020

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Евро-2020 Франция — Германия.
Ставка: победа Франции за 2.80.
«Действующий чемпион мира и вице-чемпион Европы прошёл на Евро без особых проблем. Команда заняла первое место на стадии квалификации, опередив главных конкурентов — Турцию и Исландию.
В Лиге наций синие заняли первое место и вышли в плей-офф — команда прошла весь турнир без поражений, опередив Португалию на три балла.
Старт отбора на ЧМ-2022 «трёхцветные» начали мирно — ничья с Украиной, после чего последовала серия побед.
Немецкая команда вышла на чемпионат Европы с первого места в группе, где опередила Нидерланды. Бундестим финишировал в главном футбольном турнире Европы 2016 года сразу вслед за сегодняшним противником, что, возможно, добавит интриги и мотивации для подопечных Йоахима Лёва.
Отбор на чемпионат мира в Катаре для «немецкой машины» начался удачно — две победы, после чего последовало фиаско в игре с Северной Македонией.
Лично мне жаль, что в одной группе собрались такие команды. Каждый матч достоин финала, в том числе и эта игра.
У соперников отличный состав, но французы для меня — фавориты. Я считаю, что действующий чемпион мира мощнее по составу и сегодня сумеет вырвать победу у Германии», — сказал Мостовой.
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