Финляндия — Россия: ставка Максима Калиниченко на игру Евро-2020

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч Евро-2020 Финляндия — Россия.
Ставка: обе забьют за 2.29.
«Второй тур группового этапа Евро-2020 откроет матч Финляндии и России. Они по-разному провели первые матчи и сейчас располагаются в разных частях группы.
Финнов, с одной стороны, можно поздравить с победой в первом матче над Данией. Но, с другой стороны, учитывая те обстоятельства, в которых этот матч доигрывался, вся ситуация выглядит, как минимум, спорной.
Не умаляя заслуги Финляндии, можно понять, в каких эмоциях доигрывали матч датчане и в итоге проиграли. Однако все-таки финны – очень непростой коллектив, о чем я говорил раньше. Они очень организованы и играть с ними любому сопернику непросто.
Эта сборная достаточно сбалансирована, конкретно в атаке у нее есть пара мощных игроков, которые способны понервировать оборону россиян. Хотя защита России, судя по матчу с Бельгией, находится не в лучшем моральном состоянии. Нужно теперь команде Черчесова реабилитироваться за результат в первом туре Евро.
Должны россияне в этой встрече проявить волю к победе, а не просто пытаться набрать очки. Чтобы окончательно не провалиться на Евро, России нужен уверенный выигрыш, который позволит ей бороться хотя бы за выход из группы со второго места.
С Финляндией, само собой, нужно считаться. Надо россиянам однозначно побеждать, но недооценивать этого соперника тоже нельзя. Повторюсь, финны являются крепким и тяжелым оппонентом.
Думаю, обе команды в этом матче точно забьют. Однако я не уверен в том, кто точно победит в этой встрече. Однозначного фаворита я здесь не вижу. Так что моя ставка будет только «обе команды забьют», — сказал Калиниченко.
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