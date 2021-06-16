Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Италия – Швейцария: прогноз Константина Генича на игру группового этапа чемпионата Европы

Италия – Швейцария: прогноз Константина Генича на игру группового этапа чемпионата Европы
Пётр Кондаков
Комментарии

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Италия – Швейцария во 2-м туре группового этапа Евро-2020.

Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.97.

«Сборная Италии сыграет второй домашний матч в Риме, на этот раз против Швейцарии. Можно назвать этот матч дерби. Страны граничат друг с другом. И действительно, это очень любопытное противостояние. У швейцарцев опытная команда, разбавленная интересными молодыми футболистами. А итальянцы в первом туре восхитили всех своей сбалансированной, прессингующей, очень современной и командной игрой. Пока итальянцы оставили самое целостное впечатление.

Есть определённая закономерность. Как правило, поздние матчи получаются результативными. Там ещё есть закономерность, что второй тайм результативнее первого. Я бы этот тренд поддержал и взял такой вариант за коэффициент, близкий к «двойке». В вечернее время и дышится легче, и это время приближено к лигочемпионскому. Рассмотрел бы ещё вариант «тотал больше 2 мячей» за 1,7. Можно и дальше пойти — «тотал больше 2,5 мяча» за 2,35», — сказал Генич.

Италия — Швейцария. Прогноз: вы всё ещё не верите в чемпионские амбиции Манчини на Евро?! Италия — Швейцария. Прогноз: вы всё ещё не верите в чемпионские амбиции Манчини на Евро?!
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021