Турция — Уэльс: прогноз Егора Титова на матч 2-го тура группы А Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Турция – Уэльс во 2-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: Турция не проиграет и ТМ 2.5 за 2.00.



«Обеим командам важно победить в этой встрече, тогда появятся реальные шансы на плей-офф. Уэльс в случае успеха вообще почти на 100 процентов идёт дальше. Турция не показала свою игру в матче с Италией. Но не думаю, что это Турция настолько плохая, просто итальянцы очень хороши. Они забрали себе мяч и ничего не дали сделать сопернику. Уэльс за мяч вряд ли будет бороться, ему удобнее играть от соперника, на контратаках. И турки попробуют взломать плотную оборону валлийцев.



Думаю, эта встреча вряд ли будет кардинально отличаться от игры Уэльса со Швейцарией. Там валлийцам откровенно повезло. Швейцарцы были лучше, но подвела реализация. Уэльс же воспользовался своим шансом, а возможностей было откровенно мало.



Турция здесь для меня предпочтительнее, но Уэльс будет вгрызаться в соперника, постарается насытить все зоны перед воротами. Голов много не жду. Важность встречи будет давить. Я выберу вариант «Турция не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча», — сказал Титов.