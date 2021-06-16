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Турция — Уэльс: прогноз Тимура Журавеля на матч 2-го тура группового этапа Евро-2020

Турция — Уэльс: прогноз Тимура Журавеля на матч 2-го тура группового этапа Евро-2020
Пётр Кондаков
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Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Турция — Уэльс.

Ставка: обе забьют за 2.15.

«Турция в Баку против Уэльса. В первом туре команды были неудачниками, особенно турки, которые без шансов проиграли Италии, играли сугубо в обороне. Уэльс отскочил против Швейцарии. Отыграл качественно минут 15, а всё остальное время Швейцария его возила.

Мне кажется, что вот такие смысловые аутсайдеры этой группы между собой выдадут зарубу, и мне кажется, что там будут голы. Йылмаз, великолепно проведший сезон в «Лилле», вообще может «плюнуть» с любой дистанции. У Турции найдутся исполнители в атаке, если команда вообще захочет играть в атаку.

Уэльс показал, что ему не чужда стандартная силовая борьба, борьба наверху. Ну и Гарет Бэйл и его сумасшедшие стандарты, по-прежнему его левая нога при нём. Мне кажется, что в бакинском матче между Турцией и Уэльсом будет обмен голами, обе забьют.

Во втором туре нужно решать конкретные задачи и цепляться за место в плей-офф, поэтому будет не так скучно у этих команд, как в первом туре, будет чуть веселей. Кому они ещё могу забить, как не друг другу», — сказал Журавель.

Турция — Уэльс. Прогноз: Гарет Бэйл и Аарон Рэмси вытащат валлийцев в плей-офф Евро-2020 Турция — Уэльс. Прогноз: Гарет Бэйл и Аарон Рэмси вытащат валлийцев в плей-офф Евро-2020
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