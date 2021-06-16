Финляндия — Россия: ставка Александра Мостового на матч 2-го тура группы B Евро-2020

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Евро-2020 Финляндия — Россия.



Ставка: победа России за 1.78.



«Сборная Финляндии неожиданно стартовала на ЧЕ-2020. Подопечные Маркку Канервы сумели минимально переиграть сборную Дании, на что мало кто мог бы рассчитывать. Этой победой команда продлила серию успешных матчей на стадии квалификации, где «филины» уступили только Италии.



Считаю, что победа финнов в первой игре над Данией стала сюрпризом, хотя многие думают, что матч нужно было продолжать на следующий день.



По пути на этот турнир российская дружина выиграла 8 из 10 поединков в квалификации, где дважды уступила Бельгии, которая стала победителем в группе. Успешно стартовала Россия в отборе на ЧМ-2022, где одержала две победы, следом за чем потерпела неожиданное поражение от Словакии.



Сборная России так же, как и финны, неудачно стартовала на Евро-2020. На своем родном стадионе в Санкт-Петербурге подопечные Станислава Черчесова ничего не смогли противопоставить первому номеру мирового рейтинга. Итогом этого матча стало поражение от Бельгии (0:3).



Такой старт турнира испортил настроение болельщикам, но я с оптимизмом смотрю в будущее и верю, что с такой командой, как Финляндия, «наши парни» сумеют разобраться и добудут важные три очка. Ожидаю победу и результативный матч», — сказал Мостовой.