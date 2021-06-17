Нидерланды — Австрия: прогноз Егора Титова на матч 2-го тура группового этапа Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Нидерланды — Австрия во 2-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.10.



«В первом туре обе команды достаточно ярко проявили себя в атаке — по 3 мяча забили. Голландцы вообще уйму моментов создали. Австрийцы разыгрались по ходу встречи. Но и у тех, и у других сзади всё далеко не идеально. По качеству линия обороны и у Нидерландов, и у Австрии уступает атакующим группам. На мой взгляд, это достаточно очевидно. Всё-таки не хватает Нидерландам ван Дейка. С ним совсем другое дело было бы.



Голландцы снова играют на своём поле, поэтому они в любом случае будут стремиться атаковать. Чудом они не забили в первом тайме Украине, там и мазали невероятным образом, и Бущан был идеален. Думаю, и сейчас с первых минут хозяева полетят забивать. При этом контратаки вполне могут проходить у Австрии. Сильные исполнители в её составе есть. Арнаутовича не будет, к сожалению, из-за его несдержанности. Но есть ребята из Бундеслиги, способные решать эпизоды. Забитцер опять же очень хорош.



В этом матче поставлю на «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Мне кажется, агрессия голландцев поможет им забить как минимум дважды, но когда у тебя все мысли об атаке, то сзади порядка не будет. Что-то команда де Бура пропустит. Уверен в ставке на 8 из 10», — сказал Титов.