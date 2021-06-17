Дания – Бельгия: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Европы по футболу

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на групповой раунд Евро-2020 Дания – Бельгия.



Ставка: Бельгия не проиграет и ТМ 3.5 за 1.64.



«Сборная Дании, конечно, сильно потеряла в атакующем потенциале без Эриксена. Без него позиционные атаки у неё крайне незатейливы и против Бельгии не сулят ничего продуктивного. Главный упор у них будет сделан на стандарты.



Бельгийцы не особо форсировали события в матче с Россией и вряд ли будут это делать теперь. Их устроит не самый высокий темп игры с редкими возможностями создавать остроту у чужих ворот.



Думаю, игра получится не самой богатой на опасные моменты, ну а ближе к победе должны будут быть гости. Особенно учитывая тот факт, что рано или поздно датчане, проигравшие первый матч, наверняка пойдут вперёд большими силами. Бельгийцам это будет только на руку», — сказал Петросьян.