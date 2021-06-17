Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Дания – Бельгия: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Европы по футболу

Дания – Бельгия: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Европы по футболу
Пётр Кондаков
Комментарии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на групповой раунд Евро-2020 Дания – Бельгия.

Ставка: Бельгия не проиграет и ТМ 3.5 за 1.64.

«Сборная Дании, конечно, сильно потеряла в атакующем потенциале без Эриксена. Без него позиционные атаки у неё крайне незатейливы и против Бельгии не сулят ничего продуктивного. Главный упор у них будет сделан на стандарты.

Бельгийцы не особо форсировали события в матче с Россией и вряд ли будут это делать теперь. Их устроит не самый высокий темп игры с редкими возможностями создавать остроту у чужих ворот.

Думаю, игра получится не самой богатой на опасные моменты, ну а ближе к победе должны будут быть гости. Особенно учитывая тот факт, что рано или поздно датчане, проигравшие первый матч, наверняка пойдут вперёд большими силами. Бельгийцам это будет только на руку», — сказал Петросьян.

Дания — Бельгия. Прогноз: Лукаку и Азар помогут сборной России на Евро-2020 Дания — Бельгия. Прогноз: Лукаку и Азар помогут сборной России на Евро-2020
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021