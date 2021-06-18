Англия — Шотландия: ставка Игоря Семшова на встречу чемпионата Европы по футболу

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов сделал свою ставку на матч Евро-2020 Англия — Шотландия.



Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 1.91.



«Британское дерби, но всё же нужно понимать, что по уровню футбола в целом и футболистов Англия превосходит Шотландию. Но уверен, что без боя шотландцы не сдадутся. И они будут стараться как можно дольше не пропустить от сборной Англии. Чем они дольше будут держать свои ворота на замке, тем матч будет интереснее.



Фаворит — Англия. Думаю, англичане смогут добиться победы, причём «сухой». Мой прогноз на матч — счёт 2:0. Эта победа гарантирует Англии выход в следующую стадию чемпионата Европы, и ещё не стоит забывать, что игра будет на Уэмбли и никаких огромных проблем у Англии не будет. Да, у Шотландии много футболистов, выступающих в английской Премьер-лиге, и они захотят оказать сопротивление, но всё же я не верю, чтобы у сборной Англии возникли какие-то внутренние игровые проблемы. Тем более команда на подъёме после победы над Хорватией. Выбираю ставку «победа Англии с форой (-1.5) мяча за 1.91», — сказал Семшов.