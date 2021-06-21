Россия — Дания: ставка Романа Павлюченко на матч Евро-2020

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Европы Россия — Дания.
Ставка: победа России за 5.00.
«Россияне показывали симпатичный атакующий футбол до старта турнира, но с Бельгией (0:3) проявить свои лучшие качества не получилось. Команда Станислава Черчесова ничего не дала создать Финляндии (1:0), при этом забила за счёт индивидуального мастерства Алексея Миранчука.
На мой взгляд, потенциал у нашей сборной есть и можно бороться за проход в следующую стадию. Скорее всего, сегодня для выхода в плей-офф хватит и ничейного результата, поэтому оппонент будет атаковать, чем и можно воспользоваться, забив в контратаке.
Датчане не смогли оправиться от потери Кристиана Эриксена в стартовом туре и уступили Финляндии (0:1), нанеся 23 удара. Скандинавы провели идеальный первый тайм с Бельгией (1:2) и нанесли в сумме 22 удара по воротам одной из сильнейших команд мира, только вот сказался класс оппонента.
По моему мнению, всё-таки реальным хозяевам поля сегодня придётся тяжело. Они показывают очень яркий футбол, однако сил на бельгийцев потрачено слишком много. К тому же турнирные расклады не в их пользу», — сказал Павлюченко.
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