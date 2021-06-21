Россия — Дания: прогноз Дмитрия Симонова на матч Евро-2020 в Копенгагене

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Россия — Дания.



Ставка: победа Дании за 1.71.



«Я сразу прошу прощения у Станислава Черчесова и его парней, но я вынужден сделать прогноз против России, не патриотичный. Кода мы делаем прогнозы, то в первую очередь должны отталкиваться не от боления за ту или иную команду, а от расклада сил.



К большому сожалению, но расклад сил не в пользу сборной России. Я не сомневаюсь, что наша сборная будет биться, бороться и стараться, но по качеству игры она уступает команде Дании, которая из-за ситуации с Эриксеном не сумела обыграть финнов и не воспользовалась колоссальным преимуществом.



Дания навязала борьбу Бельгии, но уступила 1:2. Но, в отличие от России, Дания что-то показала, а мы же против Бельгии не показали ничего. Я выбираю две ставки на эту игру. Первая — чистая победа Дании. Лично я думаю, что Дания выиграет с разницей в 1-2 мяча. Коэффициент на такое событие — 1.71.



Вторая ставка — Дания в первом тайме забьёт. На это коэффициент 1.78. Мне кажется, что это разумный прогноз, так как наша сборная пропустила быстрый гол и в первой, и во второй игре. На наше счастье быстрый гол финнов не был засчитан, а после быстрого гола Бельгии у нас всё рухнуло.



Россия не очень собранно начинает матчи на этом турнире. Учитывая, что датчанам нужно кровь из носу побеждать в этой игре, а значит, пойдут вперёд. Я не сомневаюсь, что Дания уже в первом тайме сумеет открыть счёт.



С одной стороны, хочется, чтобы прогноз сбылся, но с другой – я всей душой болею за нашу команду и лечу на игру в Копенгаген. Приходится разрываться. Я делаю такой выбор в пользу Дании и гола датчан в первом тайме. Букмекеры оценивают шансы датчан, как выше 50 процентов. На мой взгляд, он может быть ещё и выше», — сказал Симонов.