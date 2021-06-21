Россия — Дания: прогноз Ивана Млечного на игру чемпионата Европы по футболу-2020

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Россия — Дания.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.



«Ух, даже не знаю. Матч, на который трезво давать прогнозы очень тяжело. Наверное, каждый адекватный человек понимает, что сборная России играет очень плохо. Не сказать, что финны смотрелись куда лучше, но миллиметровый офсайд на третьей минуте очень помог нашей сборной. Впоследствии был гол Миранчука, конечно, он принёс победу, но в том, что эта победа была уверенной, есть огромные сомнения. Игра сборной России не имеет никакой вариативности, а уж с травмой Фернандеса и Жиркова тем более. Конечно, если бы Жирков, Фернандес и Кудряшов были здоровы, возможно, ситуация в обороне и на краях была бы другой, но мы имеем то, что имеем.



Датчане же проиграли уже два матча, но при этом имеют прекрасные шансы выйти из группы со второго места. Для этого им достаточно всего лишь обыграть сборную России и при этом, чтобы бельгийцы обыграли финнов. Как мне кажется, это очень даже реальный расклад. Если в матче с финнами сборная Дании была шокирована произошедшим с Эриксеном и не смогла толком вернуться на поле, то в матче с Бельгией они провели прекрасный первый тайм. Только когда на поле вышли Азар, Витсель и Де Брёйне, ход игры смог поменяться, до этого матч проходил под полным датским контролем.



Сборная России будет играть на ничью, она их устраивает при любом турнирном раскладе. Мне очень хочется обойти стороной итоговый результат. Конечно, душой и сердцем мы будем переживать за нашу сборную, но если думать головой, то сборная Дании безусловный фаворит. Я уверен, что это будет низовой матч. Сборная России будет отсиживаться в обороне, и если вдруг она пропустит, то уже датчане закроются, чтобы случайно не получить ответный гол с какого-то навеса. Мой прогноз на эту встречу — тотал меньше 2.5», — сказал Млечный.