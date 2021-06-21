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Россия — Дания: прогноз Эдуарда Мора на матч Евро-2020 21 июня в Копенгагене

Россия — Дания: прогноз Эдуарда Мора на матч Евро-2020 21 июня в Копенгагене
Пётр Кондаков
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Россия – Дания.

Ставка: победа Дании за 1.72.

«Очень сложный матч для прогноза, очень сложный матч для сборной России. У меня, увы, нехорошие предчувствия, основанные на игре нашей сборной и на игре сборной Дании, которая в игре с Бельгией выглядела очень хорошо. Если бы не выход Азара и Де Брёйне, то Дания вполне могла очки взять.

Наша сборная хоть и обыграла Финляндию, но показала не очень хорошую игру. Мне кажется, что мы не пропустили только потому, что индивидуально в сборной Финляндии играют слабые футболисты. У них были моменты, наши игроки обороны не успевали за ними, но они не доводили их до конца. Хорошо, что команда выиграла, подарила надежду болельщикам, но, учитывая то, что игра будет в Дании, нам будет очень сложно.

У Дании поставленная, быстрая, комбинационная игра, футболисты достаточно техничные все. А у нас большие проблемы в обороне. По сути, только один защитник европейского уровня – это Джикия.

Я думаю, что мы будем очень много обороняться, а датчане атаковать. Если датчане побеждают нашу сборную с разницей в два мяча при условии, что финны проиграют бельгийцам, то датчане занимают второе место в группе. Думаю, что они будут к этому стремиться.

Конечно, я буду болеть за сборную России, но мой прогноз неутешительный. Когда прикрывают Дзюбу, то у нас вообще вариантов нет. Хорошо, что Миранчук сделал гол из ничего, но не факт, что он в составе появится. Мой прогноз — победа сборной Дании. Если я ошибусь, то буду рад», — сказал Мор.

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